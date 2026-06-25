«Ложный оптимизм»: половина должников были уверены, что рассчитаются по кредитам за год

Каждый второй банкрот верил в погашение долгов за год

Половина (51%) тех, кто сейчас проходят процедуру банкротства, были уверены, что смогут рассчитаться по своим долгам за год. При этом только в 41% уверенность основывалась на перспективах повышения зарплаты или выплате премии. Это показало исследование юридической компании Нетдолгофф, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более 30% (37,3%) планировали воспользоваться помощью родственников или друзей, 12% — найти вторую работу, а 9% — перейти в режим жесткой экономии в пользу ежемесячных платежей. Около 1% надеялись, что «что-нибудь изменится» и, соответственно, вопрос будет решен.

«Причин у такого «финансового оптимизма» несколько. Во-первых, психологически сложно признаться, что ты не тянешь все выплаты и взял больше, чем нужно было. Во-вторых, часто заемщик оперирует только той суммой, которую получил на руки и забывает про проценты», — пояснил Олег Малыхин, представитель Нетдолгофф.

Почему в таком случае эти заемщики в итоге прибегли к процедуре банкротства? По словам эксперта, в своих планах должники часто не учитывают подорожание тех или иных продуктов и услуг.

«Поэтому те, кто рассчитывали на зарплату или планировал перейти в режим жесткой экономии, в итоге не смогли собрать нужные суммы. Кроме того, случаются незапланированные траты, такие как на лечение себя или членов семьи — а в режиме «каждая копейка на счету» даже ОРВИ выбивает из бюджета. Стоит отметить, что большинство обратившихся за помощью в 2025–2026 годах изначально рассчитывали свои долги погасить и платить по графику. Однако объективные обстоятельства не позволили это сделать», — резюмировал он.

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