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Общество

Медики зашили мужчине задний проход из-за одной болезни

В США мужчина лишился заднего прохода из-за постоянных абсцессов на нем
Shutterstock/FOTODOM

Медики спасли 41-летнего жителя США, у которого наблюдались постоянные проблемы с задним проходом из-за болезни. Об этом сообщает Daily Star.

Первый абсцесс у американца по имени Роб Наннери обнаружили в 2022. Спустя несколько месяцев у него диагностировали болезнь Крона – недуг, при котором в разных местах желудочно-кишечного тракта появляются воспаления. У Наннери обнаруживали свищи и абсцессы вокруг заднего прохода и в прямой кишке.

В течение двух лет пациент принимал разные лекарства, но ничего не помогало, поэтому в 2025-м году ему установили калоприемник.

Некоторое время это помогало, но в начале 2026-го года ему порекомендовали удалить прямую кишку полностью зашить задний проход, так как там продолжали появляться абсцессы.

«Это выглядит безумно, это непривычно, но теперь это моя жизнь», – рассказал мужчина после вмешательства и восстановления.

Реабилитация еще не завершена, но Наннери уже чувствует себя гораздо лучше.

Ранее коллеги подшутили над мужчиной, засунув ему в задний проход воздуходувку.

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