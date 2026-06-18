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Общество

Коллеги подшутили над мужчиной, засунув ему в задний проход воздуходувку

В Индии мужчина попал в реанимацию после того, как в него засунули воздуходувку
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчине понадобилась срочная операция после шутки друзей. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел на одном из предприятий штата Уттар-Прадеш, где работали три друга: Самир, Зишан и Дилшад. Последний работал с трубкой со сжатым воздухом. В какой-то момент товарищи решили пошутить над Самиром и засунули ему воздуходувку в задний проход.

Почти сразу пострадавший стал кричать от боли и истекать кровью. Коллеги рассказали о ситуации начальнику предприятия. На место вызвали медиков, которые доставили Самира в больницу.

«Медицинское обследование показало, что у пострадавшего произошел разрыв кишечника из-за воздействия сжатого воздуха», – сообщается в публикации.

После оказания первой помощи его направили в другое медучреждение для проведения операции.

Начальник предприятия тем временем обратился в полицию. Зишана и Дилшада задержали, им уже предъявили обвинения. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее медики извлекли из заднего прохода мужчины 20-сантиметровую бутылку.

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