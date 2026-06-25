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Общество

Пилот пассажирского самолета бился в конвульсиях во время полета

В США самолет накренился в воздухе из-за припадка у капитана судна
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В США самолет совершил вынужденную посадку из-за припадка у одного из пилотов, сообщает ABC News

Нештатная ситуация произошла 24 июня на рейсе Air Canada из Ньюарка в Галифакс (Канада): у капитана воздушного судна случился приступ, похожий на эпилептический припадок, после чего самолет внезапно накренился в воздухе.

Очевидец Родни Макдональд рассказал, что вместе с другими пассажирами и членами экипажем помог удерживать пилота, пока его коллега управлял самолетом и вел его на посадку.

По словам очевидца, напряженная ситуация продолжалась около 40 минут и выглядела «ужасающей», однако стюардессы действовали спокойно и четко. Кроме того, помощь пострадавшему оказывала дипломированная медсестра.

«Да, это было по-настоящему ужасно. Пилот вел себя неадекватно, но не агрессивно, как будто он не в себе и его нужно успокоить», — пояснил Родни.

Лайнер перенаправили в Бостон, где он благополучно приземлился, а пилота доставили в больницу. На борту находился 61 пассажир. В авиакомпании сообщили, что сейчас организуют альтернативные рейсы.

Ранее самолет совершил экстренную посадку после того, как пассажир укусил своего попутчика.

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