Самолет совершил экстренную посадку после того, как пассажир укусил своего попутчика

Пилотам в США пришлось совершить экстренную посадку после того, как пассажир укусил своего попутчика, пишет Fox News.

Инцидент произошел во время захода самолета компании American Airlines на посадку в международном аэропорту Филадельфии. Согласно аудиозаписи переговоров экипажа с диспетчерами, пилот сообщил наземным службам, что один из пассажиров укусил другого человека и пытается вступить в драку с окружающими.

В связи с происходящим экипаж запросил присутствие полиции и медицинских работников сразу после приземления самолета. Пилот также предположил, что причиной поведения пассажира могла стать медицинская или психическая проблема.

«Нам нужны сотрудники экстренной медицинской помощи и правоохранительных органов», — сообщил пилот диспетчерам, добавив, что мужчина мог находиться в состоянии дезориентации или испытывать галлюцинации.

После благополучной посадки рейса к самолету прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов. Представители авиакомпании позднее подтвердили, что пассажир «переживал медицинский кризис» во время полета.

В авиакомпании поблагодарили членов экипажа и медицинского работника, оказавшего помощь во время полета.

Ранее в США самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.