Россиянам раскрыли, что делать в первую очередь при утере паспорта

При утере паспорта следует в первую очередь обращаться в полицию, но за небрежное хранение документа грозит штраф до 300 рублей, заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель центра правопорядка в Москве, юрист Александр Хаминский.

«Это необходимо как для защиты от мошенничества, так и для того чтобы избежать привлечения к ответственности. При этом, за небрежное хранение паспорта, повлекшее его утрату, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 300 рублей. Однако, если гражданин заявит, что паспорт был похищен, административной ответственности можно избежать. Кроме того, факт утери критически важно зафиксировать, чтобы снять с себя ответственность, если по вашему паспорту будут оформлены кредиты», — сказал он.

Злоумышленники могут оформить аккаунты в соцсетях для мошенничества, предупредил Хаминский. Новый паспорт следует оформить оперативно, иначе грозит штраф, сказал эксперт.

«Утерянный или похищенный документ могут использовать для попыток оформить сим-карту, зарегистрировать аккаунты в различных сервисах. Наиболее распространены схемы с дистанционными микрозаймами и использованием паспортных данных в «дропперских» операциях. Злоумышленники могут пытаться пройти удаленную идентификацию с поддельными фото или использовать утечки данных. Поэтому после утери паспорта стоит проверить кредитную историю и установить самозапрет на кредиты. После получения талона-уведомления в полиции можно подавать заявление на восстановление паспорта, обратившись через «Госуслуги» с заявлением о выдаче нового паспорта. Оформление нового документа нужно начать оперативно, иначе уже грозит штраф за проживание без паспорта. Если новый паспорт не оформлен в установленные законом сроки после подачи заявления, это может быть приравнено к проживанию без паспорта. Нужно иметь в виду, что если паспорт после заявления об утере найдется, то найденным паспортом пользоваться уже нельзя так как он уже недействителен», — заключил он.

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