Стоматолог развеяла главный миф о пересадке зубов

Пересадка собственных зубов — не выдумка, а реальная рабочая методика, которая дает почти стопроцентный успех. О том, в каких ситуациях она применяется и почему до сих пор не вытеснила имплантацию, «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, травматолог, кандидат медицинских наук Ольга Тишкина.

«Аутотрансплантация — это пересадка собственного зуба пациента из одной части челюсти в другую, например, перемещение зуба мудрости на место разрушенного жевательного зуба, который пришлось удалить. Этой методике много лет, но в наши дни, благодаря 3D-диагностике и цифровому планированию, она получила второе дыхание и стала более результативной. При правильном отборе пациентов и выборе донорского зуба показатели успеха при аутотрансплантации достигают 92–97%», — пояснила Тишкина.

К пересадке прибегают, когда зуб невозможно спасти: при глубоких переломах коронки и корня, неудачном эндодонтическом лечении или выраженном разрушении, а порой при травме или врожденном отсутствии зубов. Особенно важна эта методика для подростков и молодых пациентов, которым до завершения роста челюстей проводить имплантацию нельзя.

Главный плюс пересадки своего зуба —скорость заживления. Тишкина рассказала, что уже через 2–4 недели зуб, сохранивший периодонт (естественную связку между корнем и костью), приживается. Пересаженный зуб остается живой биологической единицей, которая чувствует нагрузку, может перемещаться при ортодонтическом лечении и, что критически важно, восстанавливает объем кости и уровень десны. Имплантаты, при всех плюсах этого метода, на это неспособны.

«Ошибочно думать, что пересадка зуба — временное решение, часто такой зуб выполняет свои функции годы, десятилетия и даже всю жизнь. Однако метод подходит не всем. Для операции у пациента должен быть подходящий донорский зуб, достаточный объем кости и здоровые ткани десны: если эти условия не выполнены, процедуру провести невозможно», — отметила врач.

Препятствием также может стать воспаление, тяжелые системные заболевания, плохая гигиена, выраженный дефицит костной ткани после давней потери зуба.

«Чтобы зуб прижился, нужна идеальная чистота рядом с пересаженным зубом, своевременное лечение корневых каналов в донорском зубе. Самая частая причина осложнений и отторжений — развитие инфекции, которая повреждает периодонт или даже способствует рассасыванию корня из-за воспаления», — добавила эксперт.

Тишкина подчеркнула, что пересадка и имплантация — не конкурирующие методики, а разные инструменты для разных случаев. Имплантация становится выбором, когда нет донорского зуба или прошло много времени после удаления, а аутотрансплантация показана при свежей потере зуба (до месяца), у растущих пациентов (детей и подростков), для передних зубов и в ситуациях, когда нужна быстрая реабилитация.

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