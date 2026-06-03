Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Стоматолог объяснила, стоит ли соглашаться на серебрение зубов детям

Врач Сысоева: серебрение зубов не лечит кариес, а лишь маскирует проблему
Stanislaw Mikulski/Shutterstock/FOTODOM

Еще несколько лет назад серебрение молочных зубов считалось одним из самых популярных способов остановить кариес у детей. Сегодня отношение к методике изменилось: современная стоматология предлагает более эффективные решения. О том, стоит ли соглашаться на серебрение и чем его можно заменить, «Газете.Ru» рассказала заведующая детским отделением, врач-стоматолог клиники InWhite Medical Юлия Сысоева.

«Серебрение — это нанесение на пораженный зуб раствора с соединениями серебра. Метод использовался, чтобы временно замедлить развитие поверхностного кариеса, особенно если ребенок еще не готов к полноценному лечению. После серебрения зубы становятся черными. Для многих детей и родителей это психологический дискомфорт. Кроме того, возникает ложное ощущение, что проблема решена, и полноценное лечение откладывают», — объяснила Сысоева.

По ее словам, серебрение не подходит при среднем и глубоком кариесе — в таких случаях потеря времени может привести к боли, воспалению и сложному лечению. Но у метода действительно имеется один плюс — в отдельных случаях серебрение может временно замедлить развитие кариеса.

«Но важно понимать: серебрение не лечит зуб. Оно не восстанавливает ткани и не устраняет причину заболевания. Эффективность метода ограничена — особенно если кариес развивается активно. Процедура быстрая, не требует сверления и обычно легко переносится детьми», — уточнила Сысоева.

Она добавила, что исторически метод появился как попытка выиграть время, но сегодня задача детской стоматологии — не просто отложить лечение на потом, а сохранить и функцию, и красоту уже сейчас.

«Вместо серебрения сегодня используют реминерализующую терапию, фторирование, малоинвазивное лечение начального кариеса, герметизацию фиссур. Для сложных случаев есть адаптационные протоколы и лечение во сне. Главное — не маскировать проблему, а решать ее», — резюмировала врач.

Ранее врач рассказала, можно ли детям пользоваться ирригатором.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!