Стоматолог объяснила, стоит ли соглашаться на серебрение зубов детям

Еще несколько лет назад серебрение молочных зубов считалось одним из самых популярных способов остановить кариес у детей. Сегодня отношение к методике изменилось: современная стоматология предлагает более эффективные решения. О том, стоит ли соглашаться на серебрение и чем его можно заменить, «Газете.Ru» рассказала заведующая детским отделением, врач-стоматолог клиники InWhite Medical Юлия Сысоева.

«Серебрение — это нанесение на пораженный зуб раствора с соединениями серебра. Метод использовался, чтобы временно замедлить развитие поверхностного кариеса, особенно если ребенок еще не готов к полноценному лечению. После серебрения зубы становятся черными. Для многих детей и родителей это психологический дискомфорт. Кроме того, возникает ложное ощущение, что проблема решена, и полноценное лечение откладывают», — объяснила Сысоева.

По ее словам, серебрение не подходит при среднем и глубоком кариесе — в таких случаях потеря времени может привести к боли, воспалению и сложному лечению. Но у метода действительно имеется один плюс — в отдельных случаях серебрение может временно замедлить развитие кариеса.

«Но важно понимать: серебрение не лечит зуб. Оно не восстанавливает ткани и не устраняет причину заболевания. Эффективность метода ограничена — особенно если кариес развивается активно. Процедура быстрая, не требует сверления и обычно легко переносится детьми», — уточнила Сысоева.

Она добавила, что исторически метод появился как попытка выиграть время, но сегодня задача детской стоматологии — не просто отложить лечение на потом, а сохранить и функцию, и красоту уже сейчас.

«Вместо серебрения сегодня используют реминерализующую терапию, фторирование, малоинвазивное лечение начального кариеса, герметизацию фиссур. Для сложных случаев есть адаптационные протоколы и лечение во сне. Главное — не маскировать проблему, а решать ее», — резюмировала врач.

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