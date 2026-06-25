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Общество

Аксенов рассказал о ситуации с едой и лекарствами в Крыму

Аксенов: продовольственная безопасность в Крыму полностью обеспечена
Владислав Сергиенко/РИА Новости

Продовольственная безопасность в Крыму полностью обеспечена. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объеме, необходимые лекарства есть в наличии», — указал он.

Аксенов призвал жителей полуострова не верить слухам и не распространять их, а также не поддаваться эмоциям и руководствоваться здравым смыслом.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил «Газете.Ru», что заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев ждет помощи от стран G7 в проведении операции в Крыму, свидетельствует о планах Украины провести там высадку десанта для «захвата плацдарма» на полуострове. Не исключена также военная провокация со стороны киевского режима.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Киев, по словам Зеленского, ждет некоего решения от стран G7, которое должно помочь ВСУ провести операции в Крыму, после чего Россия якобы «будет вынуждена выбрать мир».

Ранее советник Аксенова заявил о вбросах с призывами уезжать из Крыма.

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