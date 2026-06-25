В Венесуэле начались перебои с электричеством и водой

Жители Каракаса сообщили о перебоях с электричеством и водой после землетрясения

Перебои с электричеством и водой наблюдаются в Каракасе после землетрясения. Об этом сообщила жительница одного из центральных районов Мария в беседе с РИА Новости.

«Все люди на улице. Некоторые зоны без электричества. Нет воды», — сказала она.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 — толчки следовали один за другим с интервалом в 39 секунд (сейсмологи классифицировали это как «сейсмический дублет» — прим. ред.) По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр основного толчка находился в 16 км к юго-западу от города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг залегал на глубине 10 км.

В Каракасе получили повреждения многоэтажные дома и другие постройки, в главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обрушилась кровля терминала, были отменены все рейсы. В стране ввели чрезвычайное положение. По последним данным, 971 человек получил ранения, еще 164 спасти не удалось. Наиболее пострадавшим регионом стал штат Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий.

Ранее Путин направил телеграмму уполномоченному президенту Венесуэлы.