Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве

В Индии спасли женщину, которую два года держали в рабстве в квартире
Shutterstock

В Индии 39-летнюю женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве, заставляя работать по 16 часов в день. Об этом сообщает Times of India.

Все началось с того, что женщина пыталась устроиться на работу домработницей. После того, как ей заплатили аванс, она прибыла квартиру нанимателя, где ее заперли и взяли в рабство.

Женщину заставляли работать больше 16 часов в сутки и избивали. В квартире установили высокотехнологичную систему безопасности — покинуть помещение и связаться с семьей она не могла. Однако в какой-то момент ей удалось передать весточку родным через специалиста по ремонту техники, который посетил жилище. Сестра пострадавшей обратилась к властям — правоохранители и общественники освободили пленницу.

При этом владельцы квартиры скрылись. Пострадавшая вскоре даст показания.

Ранее россиянка попала в рабство в Мексике.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!