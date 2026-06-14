В Индии спасли женщину, которую два года держали в рабстве в квартире

В Индии 39-летнюю женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве, заставляя работать по 16 часов в день. Об этом сообщает Times of India.

Все началось с того, что женщина пыталась устроиться на работу домработницей. После того, как ей заплатили аванс, она прибыла квартиру нанимателя, где ее заперли и взяли в рабство.

Женщину заставляли работать больше 16 часов в сутки и избивали. В квартире установили высокотехнологичную систему безопасности — покинуть помещение и связаться с семьей она не могла. Однако в какой-то момент ей удалось передать весточку родным через специалиста по ремонту техники, который посетил жилище. Сестра пострадавшей обратилась к властям — правоохранители и общественники освободили пленницу.

При этом владельцы квартиры скрылись. Пострадавшая вскоре даст показания.

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