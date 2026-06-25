Россиянам назвали симптомы развития зубов в носу

Врач Казакова: на наличие зуба в носу может указывать односторонняя заложенность

Эктопия зуба — редкая аномалия, при которой зубной зачаток развивается вне своего привычного положения и может оказаться в носовой полости. Зачастую такая патология на протяжении долгого времени остается незамеченным, а пациент может списывать симптомы на распространенные заболевания. Об этом газете «Известия» рассказали врач-отоларинголог «Инвитро» Валерия Казакова и директор по цифровой диагностике и клинической поддержке компании EUROKAPPA Эмелин Шевчук.

Казакова подчеркнула, что на такое положение зуба может указывать односторонняя заложенностью носа, неприятные выделения, частые синуситы, головные боли, а также дискомфорт в области лица. При этом стандартное лечение в большинстве случаев не приносит стойкого эффекта, а симптомы постоянно возвращаются.

Выявить подобные аномалии можно с помощью современных методов визуализации. Самым информативным исследованием является конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ).

«КЛКТ позволяет получить трехмерное изображение всех зубных зачатков, определить их точное расположение и оценить взаимодействие с окружающими анатомическими структурами», — объяснила Шевчук.

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