«Может стоить зуба»: стоматолог предупредила о рисках дешевого лечения корневых каналов

Дешевое лечение корневых каналов часто становится причиной серьезных осложнений и в перспективе может привести к потере зуба. Об этом «Газете.Ru» рассказала Кристина Савостян, врач-стоматолог, гнатолог, сооснователь клиники «Флоренция».

Корневые каналы представляют собой сложную систему микроскопических полостей внутри зуба. Основная задача врача — полностью удалить инфекцию и герметично запломбировать каналы по всей длине. Эндодонтическое лечение относится к высокоточным процедурам, где критически важен каждый этап — от диагностики до окончательного пломбирования.

«Если в канале остается даже небольшой очаг бактерий, воспалительный процесс продолжается. Со временем он выходит за пределы корня, что приводит к образованию кист, абсцессов и разрушению костной ткани», — пояснила Савостян.

В практике врачей нередко встречаются случаи, когда после попытки сэкономить пациенту приходится проходить повторное лечение, а иногда — удалять зуб с последующей имплантацией.

Среди наиболее распространенных ошибок специалист выделяет пропущенные каналы из-за сложной анатомии зуба, недостаточную очистку и дезинфекцию, ошибки в определении длины каналов, негерметичное пломбирование и отсутствие работы под увеличением. Даже один непролеченный канал может стать источником хронического воспаления.

«Часто пациенты ориентируются только на стоимость процедуры и не уточняют, какие технологии используются. Если врач работает без микроскопа, современной диагностики и качественных материалов, риск ошибок существенно возрастает. Первоначальная экономия может обернуться длительным и дорогостоящим восстановлением», — подчеркнула Савостян.

Качественная эндодонтия предполагает обязательную диагностику (рентген или КЛКТ), работу под микроскопом, тщательную антисептическую обработку, точное измерение длины каналов и их герметичное пломбирование.

«Современные протоколы требуют больше времени и оборудования, но именно они позволяют сохранить зуб на долгие годы», — отметила врач.

Нарушения в лечении каналов могут долго не проявляться, но со временем приводят к хроническому периодонтиту, образованию гранулем и кист, боли при накусывании, отекам и абсцессам. В ряде случаев единственным решением становится удаление зуба.

«Осложнения не всегда возникают сразу. Иногда зуб может не беспокоить несколько месяцев или даже лет, пока воспаление скрыто развивается в костной ткани. Поэтому после лечения важно проходить контрольные осмотры», — добавила Савостян.

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