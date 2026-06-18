Стоматолог объяснила, как отсутствие зубов влияет на пищеварение

Отсутствие даже всего нескольких жевательных зубов может привести к тяжести в животе, вздутию и другим нарушениям работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в разговоре с газетой «Известия» предупредили врач-стоматолог, эндодонтист клиники «Атрибьют» Мария Милова и врач-гастроэнтеролог клиники «Атрибьют» Мария Шаманская.

Милова объяснила, что если человек лишился основных жевательных зубов, которые называются молярами, ему приходится пережевывать пищу только одной стороной или проглатывать ее недостаточно измельченной. При этом желудок не может механически измельчить оставшиеся куски еды, из-за чего нагрузка на пищеварительную систему значительно увеличивается.

По словам стоматолога, регулярное употребление плохо пережеванной пищи способно вызвать целый комплекс нарушений. Крупные куски медленнее перевариваются, из-за чего дольше задерживаются в желудке и могут раздражать слизистую оболочку, стимулируя воспалительные процессы. Самыми распространенными последствиями в таком случае оказываются тяжесть после приема пищи, ощущение переполненного желудка и изменение пищевых привычек. В итоге некоторые люди стараются избегать жестких продуктов, из-за чего их рацион становится менее разнообразным и приводит к нехватке необходимых витаминов и микроэлементов.

Шаманская подчеркнула, что многие пациенты пытаются избавиться от проблем с ЖКТ с помощью приемы ферментных препаратов. Однако ферменты только участвуют в химическом расщеплении пищи, но не могут стать полноценной заменой механической обработке еды.

«Ферментные препараты работают на другом этапе пищеварения и назначаются строго по показаниям. Если пища не была тщательно пережевана, ферментам сложнее воздействовать на нее полноценно. В результате часть питательных веществ может просто не усваиваться. Именно поэтому важно тщательно пережевывать еду, не запивать ее большим количеством жидкости и не отвлекаться на гаджеты или телевизор во время приема пищи», — объяснила врач.

Милова также предупредила, что не стоит откладывать восстановление утраченных зубов. Благодаря протезированию или имплантации человеку удается вернуть нормальную механику жевания и снизить нагрузку на пищеварительную систему.

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