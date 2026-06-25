В СПЧ не согласились с Минюстом, что приоритет прав граждан — неправильно

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что приоритет прав и свободы граждан — «не совсем правильный подход». Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru» напомнила, что права человека — как раз в приоритете государства.

«Люди создали государство, чтобы оно обеспечивало их защиту и процветание, было гарантом соблюдения их прав и установления справедливости. То есть изначально: не люди для государства, а государство для людей. Есть известная издревле фраза: «Государство — это я», которую приписывают разным авторам. Она точно отражает суть взаимоотношений. Единство, а не противоборство. Вот изначальный посыл конструкции», — сказала она.

Однако, некоторые чиновники забыли о своей обязанности служить народу, считает Меркачева.

«Очень жаль, что в сознании некоторых людей государство сегодня — это что-то отдельное, выступающего в роли надзирателя и по меньшей мере строгого родителя. Откуда это? Думаю, от того, что некоторые чиновники (в основном в регионах) ведут себя не как слуги народа, а как кто-то, над ним. Собственно, это и есть искажение. Сильное государство состоит из сильных граждан, права которых защищены. Так что интересы государства это и есть права людей», — заключила она.

Ранее в России призвали изменить статью Конституции о правах и свободах человека.