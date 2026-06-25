Ростовчанка, получив в подарок тысячу роз, раздарила их прохожим

Жительница Ростова-на-Дону получила в подарок 1003 розы, но вместо того чтобы оставить их себе, три дня раздавала прохожим. Об этом kp.ru рассказала сама девушка.

На прошлой неделе Полина Мелихова получила роскошный подарок от поклонника, однако корзина с цветами не поместились даже в подъезд, поэтому их сначала перевезли к ее маме в частный дом, а затем начали дарить незнакомкам.

По словам девушки, часть цветов она раздала знакомым, а оставшиеся розы вместе с мамой повезла к Центральному рынку, где вручала их женщинам, ожидающим транспорт на остановках, продавщицам и водителям трамваев.

Большинство с радостью принимали неожиданный подарок, не скрывая улыбки и удивления.

«Мы подходили к ростовчанкам, вручали по три или пять роз и говорили: «Девочки, берите цветы бесплатно, просто для хорошего настроения!» Только одна женщина отказалась. Все остальные были очень рады. И автобусы увозили улыбающихся дам с яркими букетами», — поделилась Полина.

Она призналась, что не хотела, чтобы цветы завяли в жару, и решила подарить их другим. По ее словам, это вызвало искренние эмоции у многих женщин, которых давно не баловали букетами.

При этом сама ростовчанка после такого сюрприза твердо заявила, что не хотела бы еще раз получить в подарок столько цветов.

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