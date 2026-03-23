Школьник украл 42 пары носков, чтобы раздать друзьям

В Улан-Удэ полиция задержала 16-летнего школьника, подозреваемого в краже 42 пар носков из магазина в Октябрьском районе. Об этом сообщает МВД по Бурятии.

Подросток три вечера подряд приходил в магазин, дожидался, когда продавец покидал торговую точку, затем вскрывал ставни и забирал товар. Всего он похитил 42 пары носков на сумму 27 тысяч рублей. На допросе юноша пояснил, что краденые вещи не продавал, а раздал друзьям и знакомым.

Ранее подросток уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля. Возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Липецке возбудили уголовное дело против двоих подростков 14 и 15 лет, которые пытались ограбить пункт выдачи заказов, сотрудник запер их в офисе и вызвал полицию. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело о покушении на грабеж, совершенный группой лиц. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Костроме подросток украл из домашнего сейфа друга валюту на четверть миллиона.