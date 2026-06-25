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Общество

В Минюсте признали несоразмерность наказаний за некоторые правонарушения

Замглавы Минюста Федоров заявил о несоразмерности наказаний в УК РФ
sakhorn/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель министра юстиции Вадим Федоров обозначил проблему несоответствия наказаний общественной опасности правонарушений, закрепленных в российском Уголовном кодексе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, несмотря на наличие в кодексе иерархии видов наказаний, законодательные правки зачастую вносятся без учета данного принципа, что приводит к нарушениям.

«Правило соразмерности соблюдается не всегда», — отметил Федоров, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

В качестве иллюстрации замминистра привел случай, когда мошенничество в особо крупном размере, предусматривающее до 10 лет лишения свободы, наказывается строже, чем умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за которое предусмотрено до 8 лет. Вадим Федоров подчеркнул важность проведения всестороннего анализа и пересмотра действующей системы уголовных наказаний.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

Ранее юрист предложил внести в УК РФ поправки для защиты домашних животных.

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