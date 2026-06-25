Анапский школьник ударил ровесника ножом на детской площадке

В Анапе мальчик ударил ровесника ножом во время ссоры на детской площадке

В Анапе 12-летний школьник во время ссоры с ровесником ударил его ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 20 июня на детской площадке, расположенной на Супсехском шоссе. Между двумя мальчиками вспыхнула ссора. В ходе конфликта один из них нанес другому удар ножом и сбежал.

Пострадавшему ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. На мать нападавшего составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

По факту случившегося организовали процессуальную проверку, сообщает региональная прокуратура. Отмечается, что нападавший нанес удар лезвием в область груди оппонента. Пострадавшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам действиям несовершеннолетних дадут оценку.

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