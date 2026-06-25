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Общество

Женщина умерла во время сеанса «изгнания демонов»

В Бразилии женщина умерла во время сеансов изгнания демонов
Соцсети

В Бразилии 26-летний мужчина арестован по подозрению в убийстве женщины. Он заявил полиции, что пытался «изгнать из нее демонов», пишет Daily Star.

Тело 27-летней Марсели де Оливейры Готтардо было обнаружено в квартире после того, как соседи услышали громкие крики и шум, доносившиеся из помещения, и вызвали полицию. По словам очевидцев, спустя некоторое время шум стих. Затем находившийся в квартире Брайан Фернандо Хименес Соуза обратился к одному из соседей за помощью. Когда тот вошел внутрь, он обнаружил женщину лежащей на полу с судорогами.

До прибытия врачей первую помощь женщине пыталась оказать студентка-медик, проживавшая в этом же доме. Однако спасти ее не удалось. По данным следствия, на теле погибшей были обнаружены многочисленные травмы, включая следы на шее, повреждения лица, кровотечение из уха и множественные гематомы.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стали тяжелая черепно-мозговая травма и внутричерепное кровоизлияние, вызванные ударами тупым предметом. Во время допроса подозреваемый рассказал, что незадолго до происшествия они вместе с погибшей употребляли наркотические вещества. По информации полиции, в квартире были обнаружены кокаин и упаковки с остатками наркотиков.

По версии следствия, после употребления запрещенных веществ мужчина решил, что женщина «одержима демонами», и напал на нее, утверждая, что пытался провести своеобразный обряд изгнания.

Ранее экзорцист рассказал о леденящей душу встрече, «доказывающей» существование дьявола.

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