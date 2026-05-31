Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Экзорцист рассказал о леденящей душу встрече, «доказывающей» существование дьявола

Daily Mail: священник-экзорцист Мартинс утверждает, что встречался с дьяволом
fr.carlosmartins/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Католический священник Карлос Мартинс из Канады, известный как эксперт в области экзорцизма, демонологии и духовной войны, рассказал о леденящей душу встрече, которая, по его словам, доказывает существование дьявола. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отец Мартинс вспомнил о своем первом обряде экзорцизма. По его словам, эта встреча вызвала у него жуткое ощущение, что демон знал его. Священник позже понял, что дьявол следил за ним и продолжает это делать, как и за другими людьми.

«Это нужно для того, чтобы он знал, как преподнести вам по-настоящему заманчивое искушение. Если вам нравятся рыжеволосые, у него есть идеальная рыжеволосая девушка. Если вам нужны деньги, власть или возможности, он предложит вам все это», — сказал Мартинс.

По словам священника, во время своих первых обрядов он видел, как стулья и даже люди левитируют. Он считает это попыткой дьявола запугать молодых и неопытных священников. Мартинс заявил, что благодаря огромному опыту проведения обрядов экзорцизма у него выработался иммунитет к страху, который возникает у людей, никогда прежде не сталкивавшимся со сверхъестественными способностями.

Деятельность Карлоса Мартинса вызывает разные реакции. Некоторые ученые полагают, что случаи, которые священник связывает с экзорцизмом, могут быть связаны с психическими расстройствами людей.

Ранее в США фермер воскрес после остановки сердца и озвучил послание «с того света».

 
Теперь вы знаете
Курение приводит к слепоте. Почему это не байка, а реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!