Экзорцист рассказал о леденящей душу встрече, «доказывающей» существование дьявола

Католический священник Карлос Мартинс из Канады, известный как эксперт в области экзорцизма, демонологии и духовной войны, рассказал о леденящей душу встрече, которая, по его словам, доказывает существование дьявола. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Отец Мартинс вспомнил о своем первом обряде экзорцизма. По его словам, эта встреча вызвала у него жуткое ощущение, что демон знал его. Священник позже понял, что дьявол следил за ним и продолжает это делать, как и за другими людьми.

«Это нужно для того, чтобы он знал, как преподнести вам по-настоящему заманчивое искушение. Если вам нравятся рыжеволосые, у него есть идеальная рыжеволосая девушка. Если вам нужны деньги, власть или возможности, он предложит вам все это», — сказал Мартинс.

По словам священника, во время своих первых обрядов он видел, как стулья и даже люди левитируют. Он считает это попыткой дьявола запугать молодых и неопытных священников. Мартинс заявил, что благодаря огромному опыту проведения обрядов экзорцизма у него выработался иммунитет к страху, который возникает у людей, никогда прежде не сталкивавшимся со сверхъестественными способностями.

Деятельность Карлоса Мартинса вызывает разные реакции. Некоторые ученые полагают, что случаи, которые священник связывает с экзорцизмом, могут быть связаны с психическими расстройствами людей.

