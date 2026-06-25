Мужчина избил девушку за отказ знакомиться в подмосковном баре, это попало на видео

В Подмосковье мужчина избил девушку за отказ знакомиться в баре

В Подмосковье мужчина набросился на девушку, отказавшуюся с ним знакомиться, и избил ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Инцидент произошел в одном из заведений в Мытищах. Мужчина подошел к девушке и предложил провести вечер вместе, однако та ответила отказом.

После этого незнакомец ударил ее кулаком в область головы, от чего та упала. Агрессор стал избивать девушку. Все это попало на видео, на котором слышны крики пострадавшей.

Девушка написала заявление в полицию, сообщает ГУ МВД России по региону. Ее направили на судебно-медицинскую экспертизу. Нападавшего 35-летнего мужчину задержали и доставили в отдел. Стражи порядка разбираются в деталях и обстоятельствах случившегося.

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