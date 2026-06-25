В России предложили новое правило для хостелов и квестов в жилых домах

В России предложили обязать владельцев хостелов, квестов и ряда других объектов получать согласие жильцов при размещении их в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект подготовлен, сообщают «Известия».

Как следует из пояснительной записки к документу, действующее законодательство не устанавливает специальных правил использования нежилых помещений в многоквартирных домах с учетом интересов владельцев как жилых, так и нежилых помещений. По мнению авторов инициативы, это нередко становится причиной конфликтов между собственниками. Особенно остро проблема проявляется при размещении в жилых домах хостелов, рабочих общежитий, складов и организаций, проводящих развлекательные мероприятия.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что представители бизнеса нередко игнорируют интересы жильцов, из-за чего возникают конфликты. По ее словам, чаще всего собственники квартир жалуются на хостелы, где проживают трудовые мигранты.

В пресс-службе правительства сообщили изданию, что законопроект уже поступил на рассмотрение и направлен для подготовки отзывов в Минстрой и Минэкономразвития.

Закон, запрещающий размещение хостелов и гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов, действует с 1 октября 2019 года. При этом собственники могут перевести помещение в нежилой фонд, однако для этого необходимо выполнить ряд требований, в том числе оборудовать отдельный вход и обеспечить звукоизоляцию.

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