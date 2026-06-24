В России могут изменить правила продажи недвижимости

В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Предварительно инициативу рассмотрят на 140-м заседании Московской областной думы, сообщают «Известия».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что законопроект предлагает сделать нотариальное удостоверение обязательным при заключении договоров купли-продажи недвижимости между гражданами. По его словам, такая мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками.

Сейчас нотариальное удостоверение подобных сделок возможно, но не является обязательным — стороны могут оформить договор в простой письменной форме. При этом с 2016 года обязательное участие нотариуса уже предусмотрено при отчуждении долей в праве общей собственности, распоряжении имуществом, находящимся под опекой, продаже недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним или ограниченно дееспособным гражданам, а также при заключении соглашений о разделе совместного имущества супругов и брачных договоров. С 2024 года обязательному нотариальному удостоверению подлежат и договоры дарения жилья.

Брынцалов отметил, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Он также указал, что при заключении договора в простой письменной форме добросовестному покупателю сложнее защитить свои права в суде, тогда как нотариальное оформление, по его мнению, сводит к минимуму риск утраты имущества или признания сделки недействительной.

Ранее в России ввели обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения жилья с 2024 года.