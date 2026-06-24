Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России могут изменить правила продажи недвижимости

«Известия»: в России хотят сделать нотариуса обязательным при продаже жилья
Studio Romantic/Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму в ближайшее время планируют внести законопроект, предусматривающий обязательное нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью между физическими лицами. Предварительно инициативу рассмотрят на 140-м заседании Московской областной думы, сообщают «Известия».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что законопроект предлагает сделать нотариальное удостоверение обязательным при заключении договоров купли-продажи недвижимости между гражданами. По его словам, такая мера направлена на снижение рисков и дополнительную защиту прав собственников на фоне недавних случаев, связанных с имущественными сделками.

Сейчас нотариальное удостоверение подобных сделок возможно, но не является обязательным — стороны могут оформить договор в простой письменной форме. При этом с 2016 года обязательное участие нотариуса уже предусмотрено при отчуждении долей в праве общей собственности, распоряжении имуществом, находящимся под опекой, продаже недвижимости, принадлежащей несовершеннолетним или ограниченно дееспособным гражданам, а также при заключении соглашений о разделе совместного имущества супругов и брачных договоров. С 2024 года обязательному нотариальному удостоверению подлежат и договоры дарения жилья.

Брынцалов отметил, что нотариус располагает более широкими возможностями для проверки документов, оценки состояния участников сделки и получения необходимых сведений. Он также указал, что при заключении договора в простой письменной форме добросовестному покупателю сложнее защитить свои права в суде, тогда как нотариальное оформление, по его мнению, сводит к минимуму риск утраты имущества или признания сделки недействительной.

Ранее в России ввели обязательное нотариальное удостоверение договоров дарения жилья с 2024 года.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!