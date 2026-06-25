Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Женщину оштрафовали после того, как она пощупала 18-летнего студента в сауне

Туристку оштрафовали за домогательства к 18-летнему юноше в испанском отеле
РИА «Новости»

В Испании суд вынес приговор иностранке, которая во время отдыха приставала к юному незнакомцу, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле на Майорке, где летом прошлого года 38-летняя туристка из Ирландии отдыхала вместе с мужем. По данным прокуратуры, 3 июня 2025 года она подошла к молодому человеку в сауне и без его согласия прикасалась к нему.

Пострадавший сообщил о случившемся сотрудникам отеля, затем на место вызвали полицию. Женщина провела ночь в полицейском участке, после чего следственный судья освободил ее под залог и разрешил вернуться домой до завершения уголовного расследования.

Ей грозило тюремное заключение сроком на 18 месяцев, но фигурантка признала вину и согласилась на штраф. Суд оштрафовал ее на €2700 и обязал выплатить €500 компенсации 18-летнему шведскому туристу.

Ранее в Британии мужчина был осужден за то, что дернул женщину за волосы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как гарантированно потерять работу в 2026 году? 10 вредных советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!