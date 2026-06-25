Женщину оштрафовали после того, как она пощупала 18-летнего студента в сауне

Туристку оштрафовали за домогательства к 18-летнему юноше в испанском отеле

В Испании суд вынес приговор иностранке, которая во время отдыха приставала к юному незнакомцу, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в четырехзвездочном отеле на Майорке, где летом прошлого года 38-летняя туристка из Ирландии отдыхала вместе с мужем. По данным прокуратуры, 3 июня 2025 года она подошла к молодому человеку в сауне и без его согласия прикасалась к нему.

Пострадавший сообщил о случившемся сотрудникам отеля, затем на место вызвали полицию. Женщина провела ночь в полицейском участке, после чего следственный судья освободил ее под залог и разрешил вернуться домой до завершения уголовного расследования.

Ей грозило тюремное заключение сроком на 18 месяцев, но фигурантка признала вину и согласилась на штраф. Суд оштрафовал ее на €2700 и обязал выплатить €500 компенсации 18-летнему шведскому туристу.

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