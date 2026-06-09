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Общество

В Британии мужчина был осужден за то, что дернул женщину за волосы

Суд приговорил британца, дернувшего женщину за волосы, к общественным работам
Shutterstock/FOTODOM

Суд в Британии приговорил мужчину к общественным работам за то, что он схватил женщину за волосы, пишет Metro.

Дэвид Страуд вошел в историю как первый человек в Британии, осужденный по новому закону о сексуальных домогательствах в общественных местах, вступившему в силу в Великобритании 1 апреля 2026 года.

По данным магистратского суда Хайбери, Страуд в поезде «постоянно опирался на женщину», говорил ей комплименты, а затем схватил ее за волосы и попросил поцеловать его. Мужчина был арестован сразу по прибытии на станцию. Находясь под стражей, он заявил полицейским, что его поведение было «просто шуткой».

Суд назначил Страуду наказание в виде 12 месяцев общественных работ.

«То, что он первоначально посчитал «шуткой», на самом деле было преступлением», — прокомментировала прокурор Дженнифер Макдауэлл.

Руководитель национального отдела по борьбе с преследованием Оливия Роуз назвала это дело «знаковым» и «важным шагом в защите женщин и девочек».

После вынесения приговора мужчина объяснил свои действия алкоголем и принес извинения пострадавшей.

Ранее в Англии суд признал дискриминацией фразу «женщина должна знать, как делать уборку».

 
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