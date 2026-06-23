В Петербурге пьяный мужчина проломил череп пациенту больницы

В Петербурге пьяные пациенты устроили драку в больнице

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который избил пациента в приемном отделении больницы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл ночью на проспекте Солидарности, между двумя нетрезвыми пациентами вспыхнул конфликт в помещении клинико-диагностического блока. Персонал нажал кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие росгвардейцы задержали 48-летнего агрессора. У пострадавшего диагностированы переломы лицевых костей и черепа и внутричерепное кровоизлияние. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства драки устанавливаются.

До этого в Тверской области мужчина забил приятеля табуретом. Двое мужчин распивали спиртные напитки, в какой-то момент между собутыльниками возникла ссора. Хозяин схватил табурет с металлическими ножками и несколько раз ударил гостя. Травмы оказались тяжелыми, спасти избитого не удалось, в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело

Ранее мужчина совком забил друга за брошенный на ковер окурок.