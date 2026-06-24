В Грузии решили создать спецкомиссию для проверки фиктивных браков

Власти Грузии решили учредить специальную комиссию, которая будет проверять подлинность браков иностранцев с гражданами республики. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, в текущем году иностранные граждане подали втрое больше заявлений о предоставлении гражданства после вступления в брак. В связи с этим, по его словам, есть предположения о фиктивных союзах.

«В связи с этим решено ввести новую категорию для получения вида на жительство — супруг или супруга гражданина Грузии. <...> В отличие от прошлого, такие документы не будут постоянными на все время брака, а сначала будут выдаваться сроком на год, затем дважды каждые два года», — отметил он.

Специальная комиссия перед выдачей вида на жительство будет проводить с супругами собеседование. Если законность брака не будет обоснована, в дело вступит уголовный кодекс, подчеркнул Дарахвелидзе.

До этого сообщалось, что в Грузии планируют создать единый реестр иностранных граждан для борьбы с нелегальной миграцией.

Руководство республики намерено регистрировать въезд любого иностранца во избежание нарушения им миграционных регуляций.

Ранее стало известно, что МВД Грузии ужесточит контроль за иностранными студентами.