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Политика

В Грузии решили создать спецкомиссию для проверки фиктивных браков

Власти Грузии решили учредить комиссию для проверки фиктивных браков
РИА Новости

Власти Грузии решили учредить специальную комиссию, которая будет проверять подлинность браков иностранцев с гражданами республики. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на местные СМИ.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Грузии Александра Дарахвелидзе, в текущем году иностранные граждане подали втрое больше заявлений о предоставлении гражданства после вступления в брак. В связи с этим, по его словам, есть предположения о фиктивных союзах.

«В связи с этим решено ввести новую категорию для получения вида на жительство — супруг или супруга гражданина Грузии. <...> В отличие от прошлого, такие документы не будут постоянными на все время брака, а сначала будут выдаваться сроком на год, затем дважды каждые два года», — отметил он.

Специальная комиссия перед выдачей вида на жительство будет проводить с супругами собеседование. Если законность брака не будет обоснована, в дело вступит уголовный кодекс, подчеркнул Дарахвелидзе.

До этого сообщалось, что в Грузии планируют создать единый реестр иностранных граждан для борьбы с нелегальной миграцией.

Руководство республики намерено регистрировать въезд любого иностранца во избежание нарушения им миграционных регуляций.

Ранее стало известно, что МВД Грузии ужесточит контроль за иностранными студентами.

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