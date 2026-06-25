В Подмосковье отчим развращал падчерицу с помощью секс-игрушек

В Подольском городском округе Подмосковья задержали 40-летнего водителя грузовика, которого подозревают в растлении падчерицы. Об этом пишет mk.ru.

По данным следствия, противоправные действия в отношении девочки он начал несколько лет назад. Мужчина отправлял ей непристойные фото и демонстрировал секс-игрушки.

Как сообщает источник, мать подростка догадывалась о происходящем, но не предпринимала никаких мер. После того, как пара рассталась в 2024 году, злоумышленник продолжил общаться с девочкой и даже проводить с ней время.

Недавно пострадавшей исполнилось 18 лет, что побудило ее обратиться в полицию. После заявления подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее отец-педофил насиловал дочь и заставлял детей ходить в ошейниках с электрошоком.