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Врач объяснила, в каких случаях важно выпить воды перед анализом крови

Врач Уланкина: за полчаса до сдачи крови на анализ полезно выпить стакан воды
Shutterstock

Перед сдачей крови на анализ в большинстве случаев полезно пить чистую негазированную воду – она не отразится на лабораторных показателях. Исключения могут быть только если речь идет о редких исследованиях, но об этом, как правило, предупреждают заранее, рассказала RT врач — эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

По ее словам, при достаточном употреблении воды организм поддерживает нормальный объем циркуляции крови. Если же человек долго не пьет, особенно в жаркую погоду, то кровь становится вязкой, вены менее наполненными и заметными.

«Это может затруднить процедуру взятия биоматериала, увеличить время поиска подходящей вены и сделать процедуру менее комфортной для пациента», — предупредила Уланкина.

Она посоветовала выпивать стакан воды за полчаса-час до процедуры, особенно если у пациента тонкие, плохо заметные вены. Помимо прочего, это позволяет поддержать кровоток, за счет чего взятие крови пройдет легче.

Однако важно, что лучше ограничиться стаканом воды и именно чистой – соки, чаи, сладкие напитки и энергетики могут отразиться на показателях, в том числе нарушить биохимические параметры, уровень глюкозы и гормонов, подчеркнула врач. Если врач назначил какие-то специфические исследования, то лучше уточнить информацию о подготовке к анализу, заключила специалист.

Ранее были названы четыре способа испортить анализы за 20 минут до взятия крови.

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