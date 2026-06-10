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Наука

Названы четыре способа испортить анализы за 20 минут до взятия крови

Эксперт Денисов: курение перед сдачей анализов может испортить результат
Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

Иногда невнимательность пациентов при подготовке к сдаче анализов может затруднить интерпретацию их результатов. Курение, стресс, физические нагрузки и прием пищи могут испортить результаты анализов, рассказал «Газете.Ru» медицинский директор медицинской лаборатории «Хеликс» Дмитрий Денисов.

«Существует три самых частых и коварных способа исказить результаты лабораторных тестов. Один из них — курение. Никотин, попав в организм, запускает стрессовый каскад: надпочечники выбрасывают кортизол и адреналин, а печень — глюкозу из запасов. Уровень глюкозы у здорового человека может подскочить, превращая норму в гликемию натощак. У хронических курильщиков даже нормальные показатели эритроцитов зачастую оказываются компенсаторным ответом на тканевую гипоксию, что может скрыть реальные проблемы с кислородным обменом», — рассказал Денисов.

Также анализы могут испортить стресс или физическая активность перед сдачей анализов. Подъем по лестнице, быстрая ходьба или волнение перед процедурой приводят к выбросу гормонов стресса: кортизола, пролактина и адреналина. Они могут опосредованно вызвать повышение ряда других показателей, имитируя гормональные или метаболические нарушения.

«Правила подготовки к анализам — это не бюрократия. Каждый пункт инструкции «не курить за 1 час», «не есть 8–12 часов» имеет прямое биохимическое обоснование. Конечно, никто не нарушает их намеренно — чаще всего это просто невнимательность или недостаток информации. Но соблюдение этих правил помогает быть уверенным в том, что результат анализа отражает реальное состояние здоровья. А значит, врач сможет поставить правильный диагноз, и пациенту не придется пересдавать анализы или сомневаться в их достоверности», — объяснил Денисов.

Ранее врач объяснила, что избыток кортизола не связан напрямую с появлением «кортизолового живота».

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