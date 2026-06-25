Психолог назвала признаки того, что ребенок попал в плохую компанию

На то, что ребенок оказался в плохими людьми, такими как хулиганы или мошенники, указывают ряд признаков. Подросток, оказавшийся в подобной ситуации, может стать скрытным и столкнуться с проблемами со здоровьем. Об этом kp.ru рассказала психолог по семейным отношениям Нина Ишмакова.

По словам специалиста, о том, что ребенок попал в плохую компанию, в первую очередь говорят изменения в его поведении. Ранее коммуникабельный подросток может начать вести себя замкнуто и скрытно. Родителей должны также насторожить его попытки спрятать смартфон и резко прекратить разговор, когда взрослые входят в комнату.

«Бывает и прямо противоположная картина — стеснительный и «домашний» ребенок превращается в полную противоположность. Он настойчиво отпрашивается на встречу к новым друзьям, но наотрез отказывается пригласить их домой или познакомить с вами, ведет себя слишком развязно, агрессивно», — предупредила психолог.

Она подчеркнула, что на проблему может указывать и частая смена эмоций ребенка. Например, в один день он замкнутый и раздражительный, а на следующий день чрезмерно веселый и возбужденный без видимых на то причин.

Еще одним тревожным признаком эксперт назвала пропажу денег или вещей из дома. Кроме того, подросток может начать требовать увеличить ему карманные деньги, устраивая в случае отказа скандал.

По словам психолога, также нельзя игнорировать резкое ухудшение самочувствия или внешнего вида ребенка.

Психолог Андрей Зберовский до этого предупреждал, что видеоигры могут представлять опасность для психики детей и подростков, поскольку они обесценивают понятие жизни. По его словам, такие игры искажают представление о реальности и дают ощущение своего могущества.

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