Россиян предупредили о новой схеме мошенников с выплатами от Соцфонда

Мошенники начали распространять фейковый Telegram-бот, через который якобы можно получить выплаты от Социального фонда России. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Речь идет о Telegram-боте «Инфонд». В описании он называется «официальным ботом Социального фонда» и предлагает рассчитать сумму выплат, а также получить помощь «официального специалиста».

По данным ведомства, злоумышленники действуют от имени государственной организации и обещают пользователям выплаты свыше 200 тыс. рублей. После заполнения анкеты к переписке подключается человек, представляющийся сотрудником Социального фонда, который предлагает оплатить так называемый «гарантированный талон».

Сначала пользователю предлагают пройти регистрацию и ответить на три вопроса, якобы необходимые для проверки доступных мер социальной поддержки и расчета положенной суммы. Затем человека переводят в чат с лжеспециалистом фонда, который направляет реквизиты для оплаты «талона». Пользователю предлагают перевести 1,4 тыс. рублей, после чего обещают перечислить выплату.

Для большей убедительности мошенники отправляют потенциальным жертвам скриншоты с поддельными отзывами о якобы успешно полученных выплатах.

В МВД подчеркнули, что государственные органы никогда не предлагают оформить выплаты через Telegram-боты. В ведомстве напомнили, что узнать о положенных мерах социальной поддержки можно только на официальном сайте Социального фонда.

Ранее в МВД рассказали, как за секунду вычислить фейковый Telegram-аккаунт