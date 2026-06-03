В МВД рассказали, как за секунду вычислить фейковый Telegram-аккаунт

Мошенники продолжают использовать поддельные уведомления от Telegram для кражи аккаунтов пользователей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения якобы от администрации мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи. Пользователю предлагают срочно отменить процедуру, перейдя по ссылке или нажав специальную кнопку.

После этого жертва передает мошенникам код авторизации, а вместе с ним и доступ к своему аккаунту.

В МВД отметили, что проверить подлинность такого уведомления достаточно просто. Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «был(а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать.

Кроме того, правоохранители советуют обращать внимание на дату создания и страну регистрации учетной записи. Если аккаунт, представляющийся официальным представителем Telegram, был зарегистрирован только в 2024–2025 годах или привязан к неожиданной стране, это может свидетельствовать о мошенничестве.

В ведомстве призвали пользователей внимательно проверять подобные сообщения и не передавать посторонним коды подтверждения и другие данные для входа в аккаунт.

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