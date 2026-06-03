Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В МВД рассказали, как за секунду вычислить фейковый Telegram-аккаунт

МВД: мошенники похищают аккаунты через поддельные уведомления от Telegram
Rafael Henrique/Global Look Press/Keystone Press Agency

Мошенники продолжают использовать поддельные уведомления от Telegram для кражи аккаунтов пользователей. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения якобы от администрации мессенджера с предупреждением о скором удалении учетной записи. Пользователю предлагают срочно отменить процедуру, перейдя по ссылке или нажав специальную кнопку.

После этого жертва передает мошенникам код авторизации, а вместе с ним и доступ к своему аккаунту.

В МВД отметили, что проверить подлинность такого уведомления достаточно просто. Официальные сервисные аккаунты Telegram не имеют статуса «был(а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты или заблокировать.

Кроме того, правоохранители советуют обращать внимание на дату создания и страну регистрации учетной записи. Если аккаунт, представляющийся официальным представителем Telegram, был зарегистрирован только в 2024–2025 годах или привязан к неожиданной стране, это может свидетельствовать о мошенничестве.

В ведомстве призвали пользователей внимательно проверять подобные сообщения и не передавать посторонним коды подтверждения и другие данные для входа в аккаунт.

Ранее хакеры атаковали Roblox-аккаунты россиян через фишинг в TikTok.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!