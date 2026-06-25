Россиянам напомнили о праве отказаться от массовых обзвонов

У россиян есть возможность отказаться от массовых обзвонов и смс-рассылок – по вступившему в прошлом году в силу закону компании должны получить разрешение абонента. Чтобы отказаться, нужно связаться с оператором связи, напомнил в беседе с RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Он пояснил, что согласие абонента на получение звонка должно быть выражено в соответствующих действиях. Если компания совершает массовые звонки, то она обязана доказать согласие людей – в противном случае ее действия незаконны. Исключениями могут быть только звонки от госорганов, органов местного самоуправления и прочих лиц, внесённых в список правительства РФ.

«При этом абонент может отказаться от получения массовых звонков, не дожидаясь, пока ему начнут звонить, — отметил юрист. — Для этого необходимо направить оператору заявку или письменный отказ, после чего оператор обязан блокировать данному абоненту массовые звонки».

Если компании будут заниматься рекламной деятельностью, нарушая закон, то за это предусмотрены существенные штрафы, предупредил Соловьёв. Так, гражданам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, ИП и должностным лицам – от 20 тыс. до 200 тыс. рублей, а юрлицам – от 300 тыс. до 1 млн рублей.

При нарушении со стороны МФО, которая рекламирует свои условия кредитования, штраф будет выше – до 1,6 млн рублей. Возбудить дело ФАС РФ может по обращению абонента, оператора связи или при наличии у ведомства соответствующей информации, заключил юрист.

Напомним, право россиян отказаться от массовых звонков предусмотрено законом о защите граждан от мошенников. В нём также отмечается, что операторы связи обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов. При входящем вызове будет указано название компании и вид её деятельности. Например, банк, реклама, недвижимость. Текст сообщения может содержать до 32 символов.

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