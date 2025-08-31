На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне с 1 сентября смогут отказаться от массовых обзвонов

Россияне смогут отказаться от спам-звонков с 1 сентября
true
true
true
close
Mariana_erato/Shutterstock/FOTODOM

Граждане России с 1 сентября смогут заблокировать массовые обзвоны через личный кабинет на сайте мобильного оператора или в приложении. Об этом сообщило РИА Новости.

Такая мера предусмотрена законом о защите граждан от мошенников. Со следующего месяца операторы связи будут обязаны передавать информацию об инициаторе звонка, чтобы она отображалась на мобильных телефонах абонентов.

При входящем вызове будет указано название компании и вид ее деятельности. Например, банк, реклама, недвижимость. Текст сообщения может содержать до 32 символов.

Закон о защите граждан от мошенников вступил в силу 1 июня. Он включает порядка 30 мер, которые вводятся поэтапно.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщали, что, согласно новым правилам, операторы связи и банки будут обязаны возмещать деньги абонентов и клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

Ранее россиянам рассказали, как их номера телефонов попадают в спам-базы.

