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Общество

Юрист объяснил, какие действия коллектора нарушают закон

Юрист Султанов: коллекторы могут прийти домой только в определенных условиях
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Коллекторы могут прийти в дом к должнику, но такие визиты строго ограничиваются законом. В том числе они не имеют права приходить чаще раза в неделю и оказывать давление на должника или его близких, предупредил в беседе с RT член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов.

Он отметил, что соответствующие ограничения обозначены в ФЗ о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности. Так, личные встречи закон допускает один раз в неделю в строго обозначенное время: рабочие дни с 8:00 до 22:00, а в выходные и праздники — с 9:00 до 20:00.

Важно, что входить в квартиру без согласия жильцов коллектор не имеет права, подчеркнул юрист.

«Он может позвонить в дверь, представиться, сообщить, от имени какой организации действует, и объяснить основание обращения, — пояснил он. — Но требовать впустить его, угрожать, повышать голос, создавать конфликты с соседями, распространять сведения о долге или оказывать психологическое давление недопустимо».

Султанов призвал помнить, что коллектор — это не судебный пристав, поэтому его полномочия очень ограничены. Он, в частности, не имеет права вскрывать двери, описывать имущество, удерживать человека, требовать немедленного возврата долга или угрожать уголовным преследованием. При нежелании должника разговаривать с коллектором, он имеет полное право прекратить общение, закрыть дверь и предложить направить требования в форме письма.

Должник может даже полностью отказаться от личного взаимодействия по вопросу долгов или переложить эту ответственность на своего представителя, обратившись с соответствующим заявлением. В случаях, когда коллекторы становятся навязчивыми, приходят чаще раза в неделю, оказывают давление и так далее, следует зафиксировать эти нарушения, а затем пожаловаться в ФССП, заключил юрист.

В Госдуме до этого предложили запретить микрофинансовым организациям (МФО) переуступать долги по микрозаймам коллекторским агентствам. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, обратившийся с инициативой в Минфин, подчеркнул, что тот, кто выдал займ, сам должен отвечать за его возврат. Он также отметил рост числа нарушений при взыскании, самыми частыми из которых являются угрозы, психологическое давление, общение с родственниками должников без их согласия и разглашение персональных данных.

Ранее стало известно, что долги россиян стали чаще продавать коллекторам.

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