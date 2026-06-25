Турист из Москвы нашел два тела в бассейне при заселении на виллу в Таиланде

SHOT: россиянин обнаружил два тела в своем бассейне на вилле в Таиланде

Российские туристы обнаружили в бассейне своей виллы в Таиланде два человеческих тела, сообщает SHOT.

Инцидент произошел при заселении в Green View Village Resort в провинции Краби. Владимир из Москвы долго искал отель и выбрал этот ради бассейна и красивого вида на скалы, но в первый же день сделал страшную находку, испортившую дальнейший отдых.

Вечером мужчина решил осмотреть территорию и, подойдя к бассейну с голубой подсветкой, увидел в воде два тела лицом вниз. Турист сразу позвал сотрудника отеля, после чего на место вызвали полицию, которая прибыла примерно через 20 минут.

Погибшими оказались граждане Индии, признаков криминала в их утоплении не нашли. Тела извлекли в тот же вечер, а воду слили на следующий день.

По словам Владимира, весь остаток отпуска бассейн оставался закрытым, однако администрация отеля не принесла извинений и не предложила компенсацию.

Ранее в Венгрии арестовали мужчину, коллекционировавшего человеческие останки.