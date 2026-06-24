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Общество

В Венгрии арестовали мужчину, коллекционировавшего дома человеческие останки

Мужчину, собиравшего дома человеческие останки, арестовали в Венгрии
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Венгрии задержан сотрудник больницы, подозреваемый в незаконном хранении человеческих останков и надругательстве над телами умерших, пишет Daily Mail.

Как сообщили в Национальном бюро расследований Венгрии, мужчина был арестован в Будапеште после получения оперативной информации о его возможной причастности к незаконному обращению с человеческими останками.

Во время обыска в его доме следователи обнаружили несколько человеческих черепов, руку, нижнюю часть ноги, а также другие костные останки, часть из которых хранилась в чемодане. Кроме того, правоохранители нашли реконструкцию человеческого лица, изготовленную из фрагментов кожи, и сосуд с сердцем, происхождение которого в настоящее время устанавливают эксперты.

По данным следствия, 30-летний мужчина работал санитаром в медицинском учреждении и мог получать доступ к человеческим останкам благодаря своей профессиональной деятельности. Также полиция проверяет информацию о том, что часть останков могла быть извлечена из захоронений на заброшенных кладбищах в Венгрии и Словакии.

Во время допроса подозреваемый признал факт сбора человеческих останков. По информации следствия, он проявлял повышенный интерес к анатомии и патологии, а также занимался вскрытием животных.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Следователи не исключают, что по мере получения результатов экспертиз перечень возможных обвинений может быть расширен.

Ранее в Польше на участке врача нашли десятки закопанных эмбрионов.

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