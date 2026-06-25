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Общество

Родителям объяснили, стоит ли опасаться конфликтов с участием ребенка в детских лагерях

Психолог Жданова: родителям не стоит опасаться конфликтов в детских лагерях
Server Amzayev/Global Look Press

Конфликты между детьми в летних лагерях неизбежны. При этом они помогают формированию личности. Вместо того, чтобы опасаться ссор ребенка со сверстниками, родителям лучше обратить внимание, как он умеет их преодолевать. Такой совет в беседе РИАМО дала психолог Эльвира Жданова.

«Развитие всегда происходит через какие-то конфликтные ситуации. Это осознание своих личных границ, их отстаивание, отстаивание своих интересов, то есть это формирование личности. Поэтому куда важнее, как ребенок выходит из этих конфликтов, как он их решает», — сказала специалист.

Самое главное — это способность ребенка аргументировать и общаться, не переходя по любому поводу к агрессии, добавила она.

Эксперты «Онлайн-школы №1» до этого рассказали, как распознать буллинг в школьном лагере.

Тревожными признаками, по их словам, могут стать: внезапные просьбы забрать домой, резкая смена настроения во время звонков, отказ рассказывать про друзей, постоянные жалобы на усталость или головную боль.

Ранее юрист объяснил, имеют ли право забирать телефон у ребенка в лагере.

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