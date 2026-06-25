Названы самые популярные антиутопии у россиян

25 июня исполняется 123 года со дня рождения британского писателя Джорджа Оруэлла — автора культового романа-антиутопии «1984». По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», в России среди антиутопий лидером стал сериал «Резервация» с Денисом Шведовым, Екатериной Волковой и Филиппом Янковским. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

В пятерку самых популярных антиутопий также вошли «Облачный атлас», «Новый порядок», «Пацан против всех» и «Падение империи».

При этом зрители продолжают активно смотреть и признанную классику жанра, отмечают аналитики. В число востребованных антиутопий вошли «Кин-дза-дза!», «Сталкер», «Шоу Трумана», «Посвященный», а также обе части экранизации романа братьев Стругацких «Обитаемый остров».

Среди фильмов и сериалов об искусственном интеллекте первое место занял хоррор «Голосовой помощник», рассказывающий о технологиях, выходящих из-под контроля человека. Вторую строчку заняла комедия «Умная Маша», а третью — фантастическая драма «Больше, чем люди», исследующая сосуществование людей и роботов в повседневной жизни. В пятерку лидеров также вошли семейное приключение «Не одна дома» и фантастический сериал «Два холма».

Анализ также показал контраст: если антиутопии чаще предупреждают о рисках будущего, то популярные проекты об искусственном интеллекте в большинстве случаев показывают технологии как помощника человека, а не угрозу для него.

Основную аудиторию фильмов и сериалов об искусственном интеллекте, технологиях будущего и цифровом контроле составляют зрители 35–54 лет. При этом одинаково активно такой контент смотрят как мужчины, так и женщины.

Самыми популярными жанрами среди поклонников антиутопий и историй об ИИ стали триллеры, фантастика, ужасы и приключения.

Ранее психолог объяснила, почему мы любим сериалы про маньяков.