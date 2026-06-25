В Минцифры рассказали, отключат ли интернет в Москве 25 июня

Планы по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня отсутствуют, распространяемая об этом информация — фейк. Об этом сообщает Минцифры в «Максе».

«Минцифры сообщает об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом — фейк», — говорится в публикации.

Там отметили, что в случае угроз безопасности будут приняты необходимые меры, и граждан заранее оповестят.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на операторов связи сообщил, что мобильный интернет отключат 25 июня в Москве.

Мобильный интернет ограничивают в российских городах, в том числе, ради обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня над территорией страны сбили 269 украинских дронов самолетного типа. Часть из них перехватили над акваторией Черного моря. Также атаки были отражены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и Брянской, Тульской, Саратовской, Курской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Смоленской, Калужской областях.

Ранее в Санкт-Петербурге после массированной атаки украинских беспилотников зафиксировали сбой в работе мобильного интернета.