Москвичей предупредили об отключении мобильного интернета

Мобильный интернет отключат 25 июня в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на операторов связи.

«Будут работать только государственные сервисы», — пояснили журналисты.

Они уточнили, что возможность звонить и отправлять SMS сохранится.

При этом в Минцифры опровергли информацию об отключениях интернета в Москве 25 июня. «В случае угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры и граждане будут заранее оповещены», — добавили в ведомстве.

Мобильный интернет ограничивают в российских городах, в том числе, ради обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 24 июня до 7:00 мск 25 июня над территорией страны сбили 269 украинских дронов самолетного типа. Часть из них перехватили над акваторией Черного моря. Также атаки были отражены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и Брянской, Тульской, Саратовской, Курской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Белгородской, Смоленской, Калужской областях.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, на подлете к российской столице ночью сбили один беспилотный летательный аппарат. Всего за сутки был ликвидирован 21 дрон ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы.

Ранее в Санкт-Петербурге после массированной атаки украинских беспилотников зафиксировали сбой в работе мобильного интернета.