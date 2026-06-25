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Общество

Apple удалила из App Store сразу несколько приложений VK

Из App Store исчезли «VK Видео», «VK Музыка» и «Дзен»
«Газета.Ru»

Приложения «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер» и «Дзен» стали недоступны для скачивания в App Store. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

В VK подтвердили, что Apple удалила ряд приложений компании из своего магазина. В компании сообщили, что сервисы группы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple.

В VK подчеркнули, что компания никогда не находилась под санкциями и не включалась в санкционные списки. Это подтверждается заключениями международных и американских юристов, которые вместе с необходимой информацией давно были переданы Apple. Несмотря на это, корпорация в одностороннем порядке удалила приложения без предварительного уведомления.

«Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми», — подчеркнули в VK.

При этом в компании заверили, что продолжат обеспечивать пользователям комфортный и безопасный доступ к своим сервисам. Все приложения VK, уже установленные на устройства Apple, продолжат работать.

Для пользователей Android приложения VK по-прежнему доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции. Их можно скачать через RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, а также на официальных сайтах продуктов.

Подобные ограничения коснулись российского мессенджера «Макс», который в начале июня стал недоступен для скачивания в App Store. В компании сообщили, что направили запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления приложения.

Ранее эксперт объяснил, почему россияне не могут сменить регион в App Store.

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