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Общество

Юрист оценил вероятность изъятия дачи за долги по кредитам

Юрист Русяев: в некоторых случаях должникам по кредитам грозит изъятие дачи
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

У должников по кредитам в некоторых случаях могут изъять дачу – соответствующий механизм предусмотрен через судебных приставов, к которым может обратиться банк. В данном вопросе всё зависит от того, является ли дом на даче единственным местом проживания гражданина или нет, объяснил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Он напомнил, что согласно ГК РФ под взыскание не может попасть единственное жильё и участок под ним даже в случае, если речь идёт о злостном должнике. Так, например, за долги не могут забрать квартиру или дом, в которых прописан человек, не имеющий другой недвижимости.

«Дача в привычном понимании под защиту не подпадает, так как остаётся вторым объектом недвижимости. На неё пристав вправе наложить арест, провести оценку и выставить на торги в счёт погашения долга перед банком», — пояснил юрист.

Процесс запускается с подачи иска в суд со стороны банка, после чего разбирательство передаётся под ответственность судебных приставов. Причём они ориентируются на стоимость объекта и сумму долга – например, за долг в 30 тыс. рублей забрать участок ценой в несколько миллионов они не вправе. Поэтому взыскание всегда в первую очередь затрагивает счета человека, и лишь при нехватке средств погасить долг приставы могут обратиться к недвижимости.

В случаях, когда человек живёт на даче и зарегистрирован там, не имея другого жилья, дом получает такой же иммунитет, как единственная квартира, подчеркнул юрист. Причём единственным жильём может считаться даже объект, который формально не имеет статус жилого.

Есть лишь один вариант, когда единственное жильё также может потерять свою неприкосновенность – это касается случаев, когда оно по площади является избыточным. В подобных ситуациях должнику могут предоставить другое жильё по нормам соцнайма. Кроме того, дачу в любом случае могут изъять за долги, если человек ещё платит за неё ипотеку, заключил Русяев.

Госдума ранее приняла закон о защите имущества многодетных семей.

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