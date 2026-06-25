Екатеринбурженка получила ожог на приеме у гинеколога и потребовала компенсацию

В Екатеринбурге девушка получила ожог руки во время приема у гинеколога

Екатеринбурженка требует компенсацию от частной клиники после того, как во время приема у гинеколога получила ожог второй степени. Об этом пишет Е1.RU.

По словам Алины, 25 февраля во время осмотра ей стало плохо, она потеряла сознание, а очнулась уже с повреждением кожи на руке.

Девушка утверждает, что сразу предупредила гинеколога, что может потерять сознание, поэтому попросила держать рядом нашатырь, однако ее слова были проигнорированы.

Когда пациентке стало плохо, ее в бессознательном состоянии уложили на кушетку, стоявшую вплотную к батарее. Позже рука прилипла к горячей поверхности, после чего ее оторвали от батареи и обработали хлоргексидином.

«Надо мной в этот момент стояла врач. Она сказала, что у нее не хватило сил отодвинуть меня, когда она все увидела. И только потом поняла, что может отодвинуть кушетку. Врач попыталась самостоятельно удалить поврежденную кожу щипцами. Дальнейшая помощь была оказана с недопустимой задержкой (более 1,5 часа). Я считаю, что врач допустил халатность», — отмечает пострадавшая.

После инцидента Алина обратилась в травмпункт, где зафиксировали ожог и назначили лечение. Она также подала заявление в полицию и направила досудебную претензию в клинику.

Сейчас девушка требует 150 тыс. рублей компенсации морального вреда, а также возмещения расходов на лечение, обследования и реабилитацию. Из-за случившегося она временно стала безработной и до сих пор, по ее словам, испытывает дискомфорт, двигая пострадавшей рукой.

Однако медцентр готов возместить лишь стоимость крема от рубцов, то есть менее 2000 рублей. В клинике заявили, что контакт с батареей произошел из-за ухудшения самочувствия пациентки, а травматолог осмотрел ее бесплатно и назначил лечение.

Ранее россиянка отсудила у клиники более 1 млн рублей за ошибки при установке зубных коронок.