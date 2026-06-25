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Общество

Названо важное преимущество новой российской вакцины от менингита

Ученый Рузанова: уникальная вакцина «Менговакс B» снизит риск врачебной ошибки
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Новая российская вакцина от возбудителей менингита «Менговакс B» с уникальным составом имеет важное преимущество – она значительно снизит риск врачебной ошибки. Об этом в интервью RT сообщила замгендиректор по развитию ФГУП СПбНИИВС ФМБА России кандидат биологических наук Эллина Рузанова.

Вакцина содержит пять компонентов от основных штаммов заболевания, причем все они объединены в один препарат, за счет чего ее использование намного удобнее, отметила специалист.

«Это значительно сокращает время на восстановление вакцины, ниже риск ошибки медицинского персонала», — подчеркнула она.

По словам Рузановой, вакцина требует двукратного применения, так как она создана с рекомбинантным компонентом В в составе. После прививки формируется иммунитет, который будет держаться около десяти лет.

Напомним, о создании новой российской вакцины от менингококка руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила в начале июня, отметив, что агентство зарегистрирует две полисахаридные конъюгированные вакцины. Одна из них, «Менговакс B», — это уникальная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции, аналогов которой в мире нет.

В ФМБА ранее раскрыли подробности об уникальной российской вакцине от менингококка.

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