Десятилетний мальчик пытался изнасиловать девушку и ударил ее ножом в лесу

Во Франции десятилетний ребенок пытался изнасиловать 22-летнюю девушку в лесу, а затем ударил ее ножом. Об этом сообщает Le Figaro.

Инцидент произошел 15 июня, когда девушка занималась спортом в лесопарковой зоне города Сен-Бриё. К ней подошел мальчик и приказал раздеться — она отказалась. После этого ребенок нанес ей два ножевых удара в руку и живот, после чего скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого и нашли при нем нож, схожий с орудием нападения. Мальчик во всем сознался, 24 июня ему предъявили обвинение. Однако закон не позволяет привлечь ребенка в таком возрасте к уголовной ответственности, поэтому малолетнему запретили покидать жилье с 22:00 до 6:00 и связываться с пострадавшей. В дальнейшем его могут госпитализировать.

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