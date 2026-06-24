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Наука

Развеян миф о пользе полифенолов и омега-3 при болезни Альцгеймера

Frontiers: антиоксиданты не замедляют потерю памяти при болезни Альцгеймера
Farion_O/Shutterstock/FOTODOM

Антиоксиданты, которые часто рассматриваются как потенциальное средство защиты мозга от старения, не способны существенно замедлить развитие болезни Альцгеймера и улучшить память. К такому выводу пришли ученые из Хунаньского университета. Работа опубликована в журнале Frontiers in Nutrition.

Болезнь Альцгеймера сопровождается накоплением в мозге повреждений, связанных в том числе с окислительным стрессом — состоянием, при котором в клетках образуется избыток агрессивных молекул кислорода, способных повреждать белки, липиды и ДНК. Именно поэтому антиоксиданты, нейтрализующие эти молекулы, долгое время считались перспективным направлением терапии.

Авторы новой работы проанализировали результаты 23 рандомизированных клинических исследований с участием более 10,5 тысячи человек. Команда изучила эффективность различных антиоксидантов, включая витамины, полифенолы, омега-3 жирные кислоты, мелатонин и коэнзим Q10.

Выяснилось, что такие добавки действительно могут снижать некоторые маркеры окислительного стресса и положительно влиять на отдельные симптомы заболевания.

В частности, у части пациентов наблюдалось уменьшение тревожности, раздражительности и других поведенческих нарушений, а также некоторое улучшение качества жизни и сна. Однако на главную проблему болезни — прогрессирующее ухудшение памяти и мышления — антиоксиданты практически не повлияли.

По наиболее распространенным шкалам оценки когнитивных функций, включая MMSE и ADAS-Cog, значимых преимуществ по сравнению с плацебо выявлено не было. Кроме того, прием антиоксидантов не изменял уровни ключевых биомаркеров болезни Альцгеймера, таких как тау-белок, накопление которого связано с гибелью нервных клеток.

Авторы подчеркивают, что полученные данные не подтверждают использование антиоксидантов в качестве терапии, способной остановить или замедлить развитие болезни Альцгеймера. Тем не менее такие препараты могут рассматриваться как вспомогательный подход для улучшения самочувствия и некоторых поведенческих симптомов у отдельных пациентов.

Ранее был раскрыт механизм, объясняющий пользу жировых диет для мозга.

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