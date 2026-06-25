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Общество

На Сахалине сформированы запасы топлива

Губернатор Лимаренко заявил о стабильной ситуации с топливом на Сахалине
Кирилл Зыков/РИА Новости

Нормативные запасы топлива сформированы на Сахалине, ситуация штатная. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во время прямой линии, передает ТАСС.

Чиновник отметил, что собрал всю авиационную бригаду, всех, кто занимается авиационным топливом, транспортными делами на море, на железной дороге, на общественном транспорте, автомобильном и подробно обсудил с ними ситуацию с топливом.

В мессенджере «Макс» Лимаренко также написал, что ситуация с топливом стабильная, сформированы нормативные запасы, дефицит не выявлен.

Накануне сообщалось, что вице-премьер РФ Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, поставка топлива в которые зависит от природных и сезонных факторов.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.

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